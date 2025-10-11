Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Президент УАФ — про першу перемогу збірної у відборі до ЧС-2026.

Збірна України здобула перемогу над Ісландією у матчі третього туру відбору до чемпіонату світу-2026 — 3:5. Поєдинок у Рейк’явіку видався справжнім атракціоном голів і нервів, у якому “синьо-жовті” продемонстрували водночас характер і проблеми в обороні.

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко поділився емоціями від першої перемоги "синьо-жовтих" у цьому кваліфікаційному раунді.

"Вітаю команду та вболівальників. Перемога!" — написав Андрій Шевченко в Instagram.

Дивитися відео голів та огляд матчу Ісландія — Україна ви можете на Football.ua.