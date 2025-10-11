Президент УАФ — про першу перемогу збірної у відборі до ЧС-2026.
Андрій Шевченко, Getty Images
11 жовтня 2025, 14:20
Збірна України здобула перемогу над Ісландією у матчі третього туру відбору до чемпіонату світу-2026 — 3:5. Поєдинок у Рейк’явіку видався справжнім атракціоном голів і нервів, у якому “синьо-жовті” продемонстрували водночас характер і проблеми в обороні.
Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко поділився емоціями від першої перемоги "синьо-жовтих" у цьому кваліфікаційному раунді.
"Вітаю команду та вболівальників. Перемога!" — написав Андрій Шевченко в Instagram.
