Україна

Українські ультрас закликали європейських вболівальників не ігнорувати загрозу війни та проявити солідарність.

У рамках 13-го туру української Прем'єр-ліги львівські Карпати на власному полі зустрілися з харківським Металістом 1925.

Напередодні цього протистояння уболівальники львівської команди вивісили банер зі зверненням до європейської спільноти на тлі з'явлення у медійному просторі так званих "28 пунктів для припинення війни з рф" від США, які за фактом протирічать Конституції України та є спробою схилити нашу країну до капітуляції.

На банері написано "If we fall — you are next", що у перекладі: "Якщо ми впадемо — ви наступні".

Таким чином, фанати Карпат закликали своїх європейських колег не мовчати та не ігнорувати загрозу, адже свобода і безпека — спільні цінності.

"Закликаємо разом сказати диктаторові: ми не боїмося, ми — сильні", — йдеться у заяві львівського клубу.