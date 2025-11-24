Україна

22-річний вихованець клубу залишається в команді на довгостроковій основі.

Шахтар офіційно оголосив про продовження співпраці з центральним півзахиником команди Олегом Очеретьком.

Як повідомляє пресслужба донецького клубу, новий контракт 22-річного футболіста буде чинним до 31 грудня 2030 року.

Очеретько є вихованцем клубної академії Шахтаря та пройшов шлях від наймолодших команд до основи. За першу команду він дебютував 23 серпня 2022 року та відтоді провів 40 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 2 результативні передачі.

У нинішньому сезоні Олег Очеретько уже відіграв 22 поєдинки, відзначився двома м’ячами та одним асистом. Разом із клубом Очеретько двічі ставав чемпіоном України (2023, 2024), а також здобув Кубок України у 2024 році.

З 2025 року футболіст є гравцем національної збірної України, де також поступово зміцнює свої позиції.