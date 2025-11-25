До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 24 листопада 2025 року.
25 листопада 2025, 01:00
Завершилася 1370 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.
ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА
ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)
Від початку доби на фронті відбулося 64 бойових зіткнення.
Противник з території рф завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Клюси Чернігівської області; Біла Береза, Бобилівка Сумської області.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив три атаки на позиції українських захисників, також здійснив 93 обстріли населених пунктів й позицій наших підрозділів.
На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі атакував у районі Синельникового та в напрямку Колодязного. Одне боєзіткнення триває дотепер.
На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
Підрозділи Сил оборони проводять пошуково-ударні та спеціальні дії, з метою знищення противника та покращення тактичного положення.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили вісім атак загарбників у районах населених пунктів, Греківка, Надія, Зарічне та в напрямку Ставок. Ще одне бойове зіткнення досі триває.
На Слов’янському напрямку українські воїни відбивали три ворожі атаки, два боєзіткнення тривають дотепер. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах Дронівки, Виїмки та в напрямку Званівки.
На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили вісім наступальних дій поблизу Олександро-Шультиного, Плещіївки, Полтавки та у бік Степанівки й Софіївки. Три атаки досі тривають.
На Покровському напрямку протягом дня противник 22 рази намагався просунутися до наших позицій поблизу населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Новосергіївка, Філія, Дачне. Три боєзіткнення досі тривають.
Наші воїни проводять пошуково-ударні дії, з метою виявлення та знищення ворожих груп.
На Олександрівському напрямку агресор шість разів атакував у районах населених пунктів Степове, Красногірське, Привільне, Павлівка, Єгорівка та в напрямку Орестополя. Один бій досі триває. Ворог завдав авіаудару по Великомихайлівці.
На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбивали сім атак окупантів поблизу населених пунктів Зелений Гай, Затишшя, Солодке та у бік Варварівки й Добропілля. Два боєзіткнення досі тривають. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населеним пунктам Гуляйполе та Залізничне.
На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили одну атаку противника в районі Приморського.
На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано.
Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.
ГОЛОВНІ НОВИНИ
- Мирний план США скоротили із 28 пунктів до 19: Частина пунктів була вилучена, частина — змінена
- Трамп та Сі Цзіньпін обговорили телефоном Тайвань та Україну
- Через російський обстріл загинула доцентка херсонського університету. Її донька поранена
- У Москві нічого не знають про перебіг перемовин у Женеві та новий текст мирного плану — Пєсков
- росіяни атакували Україну 162 безпілотниками. Є влучання в різних регіонах
- Київ і Вашингтон оновили мирний план США в Женеві: Майбутня угода має поважати суверенітет України
ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО
Парламентський саміт міжнародної Кримської платформи – звернувся до учасників і закликав: не мовчіть, не будьте пасивними спостерігачами історії, будьте її учасниками. Зараз важливо підтримувати Україну, і я дякую вам за цю підтримку. Важливо підтримувати переговорний процес, і я вдячний за кожну пораду та всю інформацію, яку ми отримуємо від європейських лідерів. І надзвичайно важливо відстоювати принципи, на яких заснована Європа: що кордони не можна змінювати силою, що воєнні злочинці не можуть уникнути правосуддя і що агресор мусить повністю заплатити за війну, яку він розпочав, і саме тому рішення щодо російських активів необхідні. Просимо підтримати ці рішення і – найголовніше – продовжувати тиск на Росію. Росія все ще вбиває людей. Щодня. Окуповані території залишаються окупованими. А отже, Росія все ще залишається країною-злочинцем. Сьогодні тут присутні майже 70 парламентських делегацій, і якщо парламенти в Європі, у світі не заплющуватимуть на це очі, то ніхто не заплющуватиме». Володимир Зеленський звернувся до учасників парламентського саміту міжнародної Кримської платформи.
Слава Україна — Героям слава!