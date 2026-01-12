Україна

Голкіпер розповів про амбітні цілі на новий сезон.

Голкіпер Полісся Євгеній Волинець прокоментував завершення відпустки та підписання нового контракту з клубом.

"З першого дня, як у нас почалися з клубом розмови з продовження контракту, я на сто відсотків знав, що хочу тут залишитись, і тому тривали перемовини. Думаю, що і клуб задоволений, що я залишаюсь. І, звісно, я теж задоволений, що я тут залишаюсь.

Це той клуб, де ти хочеш грати і де ти хочеш перемагати. Думаю, що зараз дуже багато футболістів в Україні, які хочуть сюди потрапити. Тому це вже своєрідний бренд. І це клуб, де дійсно хочеш знаходитися кожен день.

Перемагати в кожному матчі. І так як Полісся займало вже п'яту-четверту сходинку, то на початку — зробити крок вперед", — сказав голкіпер.

Нова угода з 32-річним футболістом діятиме до літа 2028 року.