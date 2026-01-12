Україна

Руслан Ротань поділився планами "вовків" на навчально-тренувальні збори.

Головний тренер Полісся Руслан Ротань розповів про плани житомирської команди на зимові збори у рамках підготовки до другої половини сезону до УПЛ.

"По-перше, найголовніше — це те, що ми зібрались разом, що ми всі скучили по роботі, що ми знову бачимо те, що ми хочемо, це найголовніше, тому що футбол — це наша робота, і ми від неї кайфуємо. Тому всі скучили за м'ячем, один за одним. Тому це дуже важливо, що ми вже розпочали підготовку. У нас зараз, ви знаєте, що ці два дні буде медогляд, тренування, і потім ми вирушаємо на збір в Іспанію, де будемо вже готуватись до чемпіонату.

Відпочивати завжди добре, але ти відпочиваєш — я не знаю, в мене так завжди було — п'ять-сім днів максимум. Потім тобі хочеться вже бігати, взяти м'яч. Тому всі дуже скучають за м'ячем. І я думаю, що єдине, що погода нам не дозволяє зараз м'яч, а ми вже приїдемо в Іспанію, в Іспанії почнемо працювати.

В якому фізичному стані загалом повернулися гравці? На перший погляд, всі в добрій формі, може трошки рожеві щічки, але всі молодці, виконували програму. У нас була програма, тому зробили і бігову роботу, і не тільки. Далі в нас вже піде робота, скажемо так, посерйозніше. І вже плюс будемо добавляти до бігової роботи і м'ячі, і потроху контрольні спаринги.

З десятого по тринадцяте тренуємося і проходимо огляд в Житомирі. Потім вирушаємо на збір до Марбелії. І вже з чотирнадцятого числа ми розпочинаємо збір, який буде проходити до двадцять дев'ятого січня. Потім у нас буде три дні вихідних і буде другий збір. На першому зборі буде три спаринги, вірніше чотири: два спаринги по тайму і по грі, вже будемо більше мати часу хлопців. І наступний збір в нас буде ще п'ять матчів.

Перший збір — він більш об'ємний, ми будемо працювати над підготовкою команди, а другий вже більше буде, скажемо так, ігровим, де хлопці будуть через тактичні вправи, вже більше тактики і більше гри, більше хвилин в матча. Звідти це вже будуть матчі, які підуть на підготовку до чемпіонату України.

Гравці молодіжної команди отримують шанси. Вони отримують, граючи за другу команду, за U-19. І тому ми завжди хочемо, щоб нас було чим більше наших, скажімо так, хлопців, які з академії, з другої команди, з U-19. Тому це дуже важливо для нас, і ми повинні їм давати шанси. Вони, по-перше, хочу сказати, щоб вони вже наперед були не так, не приїжджали як молодий гравець, якому там дають шанс, а як гравець, який хоче цей шанс використати. Це дуже важливо", — наводить слова Ротаня прес-служба клубу.

Після 16 турів Полісся набрало 30 очок і посідає третє місце в УПЛ, відстаючи від ЛНЗ та Шахтаря на п'ять балів.

Раніше повідомлялося, що Краснопір змінив Карпати на Полісся.