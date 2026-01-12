Україна

Житомиряни пролонгували угоду ще з одним основним футболістом.

Український фланговий захисник Богдан Михайліченко з моменту свого переходу до житомирського Полісся взимку 2024 року із хорватського Динамо Загреб устиг закріпити за собою статус незмінного гравця основного складу "вовків".

Однак клуб перед початком зимового трансферного вікна перебував у ситуації, коли до завершення контракту 28-річного виконавця залишалось пів року, а отже він міг вести перемовини з іншими колективами особисто.

Проте, як виявилось, у цьому не було потреби — Михайліченко та Полісся досягли згоди щодо продовження угоди до літа 2028 року.

У цьому сезоні на рахунку захисника гол та асист у 21 матчі.