Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Німеччини, який відбувся 17 січня 2025 року.

Мюнхенська Баварія у гостьовому матчі 18 туру німецької Бундесліги розгромила РБ Лейпциг (5:1).

Хоча після першого тайму команда Оле Вернера й вела за рахунком на табло, завдяки голу Ромуло.

Однак після перерви колектив Венсана Компані завівся на повну й за допомоги кількох удалих замін не просто відіграв відставання, а й оформив розгром опонентів.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу РБ Лейпциг — Баварія у рамках 18-го туру німецької Бундесліги-2025/26:

РБ Лейпциг — Баварія 1:5

Голи: Ромуло, 20 — Гнабрі, 50, Кейн, 67, Та, 82, Павлович, 85, Олісе, 88

РБ Лейпциг: Гулачі — Баку, Орбан, Люкеба, Раум — Шлагер, Зайвальд (Гардер, 81), Баумгартнер (Гоміс, 84) — Діоманде, Ромуло (Банзузі, 81), Нуса (Максимович, 90).

Баварія: Ноєр — Бішоф, Упамекано, Та, Іто (Кім, 87) — Павлович, Горецка (Кімміх, 46) — Гнабрі (Мусіала, 87), Карл (Олісе, 57), Діас — Кейн.

Попередження: Зайвальд