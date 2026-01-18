Інше

У перші дні 2026 року 20 дітей переселенців з прифронтових регіонів та дітей, чиї батьки зараз боронять Україну на фронті, вирушили у Мілан, Сан-Себастьян та Париж, щоб здійснити свою футбольну мрію.

Міжнародний соціальний проєкт «Королівська подорож», ініційований Betking Foundation, що є частиною King Group, та реалізований спільно із Ла Ліга, провідною футбольною лігою Іспанії, дав шанс українським дітям побачити великий європейський футбол зсередини і повірити у власні сили.

Мілан: стадіон «Сан-Сіро» як урок історії та гордості для українських дітей

Першою зупинкою подорожі був легендарний стадіон «Сан-Сіро» в Мілані. Діти пройшли тими ж коридорами, що й зірки ФК «Мілан» та ФК «Інтер», відчули атмосферу роздягалень і навіть посиділи на тренерській лаві. Але найсильнішим враженням став вихід на історичний газон, який бачать мільйони.

У музеї ФК «Мілан» екскурсія перетворилася на урок національної гордості. Серед численних трофеїв діти побачили бутси та форму легендарного українця Андрія Шевченка. Цей момент став наочним доказом: українці можуть бути серед найсильніших гравців світового футболу.

Сан-Себастьян: вихід на поле Ла Ліги та підтримка міжнародної спільноти

У Сан-Себастьяні стадіон «Реале Арена» став майданчиком одного з ключових етапів подорожі. На матчі Ла Ліги між ФК «Реал Сосьєдад» та ФК «Атлетико» (Мадрид) діти вийшли на поле разом із гравцями під час передстартової церемонії. Кілька хвилин у центрі великого футболу дали їм відчуття приналежності до професійного середовища та досвід, який формує впевненість, амбіцію і віру у власний потенціал — саме такі моменти відкривають дітям горизонти, які раніше здавалися недосяжними.

У Ла Лізі також відзначають значущість підтримки українських дітей. «Футбол — це глобальна мова, яка виходить далеко за межі спорту. Ми хочемо, щоб діти з України відчули підтримку міжнародної спільноти і розуміли: навіть у найскладніші часи у них є можливості для розвитку, а мрії можна перетворювати на реальність. Ця подорож показує, що спорт здатний надихати, об’єднувати та відкривати нові горизонти», — зазначає виконавчий директор Ла Ліга Хорхе де ла Вега.

Париж: «Парк де Пренс» і нові горизонти

Фінальною зупинкою став стадіон «Парк де Пренс» у Парижі — домашня арена ПСЖ. Діти побачили стадіон з ракурсу гравців, а не вболівальників, і для багатьох це стало моментом переосмислення власних мрій.

Прогулянка до Ейфелевої вежі, всесвітнього символу амбіцій та досягнень, стала логічним завершенням подорожі. Під її конструкцією діти загадували бажання, усвідомлюючи, що будь-яка велика мрія починається з першого сміливого кроку.

Віра, партнерство й довгостроковий ефект

За словами Павла Журила, засновника Betking Foundation, «Королівська подорож» — це не разова ініціатива, а частина довгострокової стратегії інвестицій у дітей, спрямованої на розвиток їхньої впевненості та віри у власні можливості.

«Ми переконані: підтримка дітей — це свідоме вкладення у майбутнє України. Коли маленькі діти виходять на поле поруч із професійними футболістами на переповненому стадіоні, народжується впевненість, яка залишається з ними на все життя і відкриває нові горизонти можливостей», — підкреслює Павло Журило.

Повертаючись додому, 20 українських дітей везли не просто сувеніри та фотографії. Вони забрали з собою відчуття приналежності до великого світу, натхнення та усвідомлення: горизонти можливостей ширші, а власний потенціал значно більший, ніж здавалося. «Королівська подорож» підтвердила: одна можливість, один вихід на поле або навіть коротка зустріч із легендою можуть стати поштовхом, який назавжди змінює життєвий шлях.

Про Betking Foundation

Благодійний фонд Betking Foundation, заснований Павлом Журилом і частина King Group, перетворює соціальні ініціативи на реальні можливості для дітей та молоді. Особливу увагу фонд приділяє дітям-переселенцям та тим, хто втратив рідних через війну, допомагаючи їм через спорт, освіту та психологічну підтримку. Betking Foundation інвестує ресурси у формування здорового та безпечного середовища для дітей, допомагає їм розвивати командний дух, отримувати нові знання та відновлювати емоційний баланс. Соціальна місія фонду — створювати можливості для гармонійного розвитку та соціальної адаптації молодого покоління.

Про Ла Ліга

Ла Ліга — найбільша футбольна екосистема у світі. Це приватна спортивна асоціація, до складу якої входять 20 клубів/SAD LALIGA EA SPORTS та 22 клуби LALIGA HYPERMOTION, що організовують професійні футбольні змагання в Іспанії. З понад 247 мільйонами підписників на 16 платформах і 20 мовами, Ла Ліга має штаб-квартиру в Мадриді (Іспанія) та володіє найрозгалуженішою міжнародною мережею серед усіх спортивних організацій — присутня у 34 країнах через 10 офісів. Ла Ліга активно втілює соціальні ініціативи через власний Фонд і стала першою професійною футбольною лігою у світі, яка започаткувала турнір для гравців з інтелектуальними порушеннями — LALIGA GENUINE Moeve.