Завершилася 1430 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 За Юлію Тимошенко внесли заставу. Раніше вона казала, що хоче оскаржувати рішення суду, за яким їй і призначили заставу

🔸 Почалися дводенні переговори між представниками України, США та росії в ОАЕ. Зеленський заявив, що на цих переговорах будуть обговорювати питання Донбасу

🔸 Зеленський за підсумками зустрічі з Трампом оголосив про фіналізацію "гарантій безпеки" для України

🔸 Трамп заявив, що був вражений тим, що українці живуть без опалення в сильні морози

🔸 Робітники, які залучені в аварійно-відновлювальних роботах, отримають доплати по 20 тисяч гривень за січень, лютий і березень

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)


Загалом від початку цієї доби відбулося 119 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території.

Російські загарбники завдали 62 авіаційних ударів, скинули 145 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 3339 дронів-камікадзе та здійснили 2779 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав п’яти авіаударів, скинувши 11 керованих бомб, та здійснив 56 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, один з яких — із реактивної системи залпового вогню.

Сьогодні противник п’ять разів атакував позиції наших захисників на Південно-Слобожанському напрямку у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанські Хутори, Амбарного та у бік населеного пункту Нестерне.

На Куп’янському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили вісім штурмових дій противника у районах населених пунктів Новоселівка, Твердохлібове, Дробишеве, Торське, Ямпіль та у бік населених пунктів Лиман, Ставки, Діброва. Ще три боєзіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку з початку доби противник двічі атакував поблизу Сіверська.

На Краматорському напрямку сьогодні відбулось три штурмові дії ворога в бік населених пунктів Никифорівка та Міньківка.

На Костянтинівському напрямку сьогодні відбулося 20 бойових зіткнень. Ворог штурмував позиції українських підрозділів в районах населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Плещіївка, Софіївка та у напрямку Іллінівки, Степанівки, Новопавлівки. Один бій ще триває.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 31 рази атакував у районах населених пунктів Дорожнє, Червоний Лиман, Родинське, Сухецьке, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Новий Донбас, Білицьке, Гришине, Шевченко, Новопавлівка. У деяких локаціях бої тривають дотепер.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 109 окупантів, 75 з яких — безповоротно. Крім того, українські воїни знищили два танки, дві бойові броньовані машини, п’ять одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки, квадроцикл, один засіб РЕБ, 34 БпЛА та одне укриття особового складу противника. Також наші захисники уразили одну артилерійську систему, квадроцикл, дві одиниці автомобільної техніки, засіб РЕБ та десять укриттів особового складу ворога.

На Олександрівському напрямку українські оборонці відбили п’ять атак загарбників у районах населених пунктів Олександроград, Злагода та у напрямку Добропілля, Іванівки, Нового Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку агресор 20 разів намагався йти вперед на позиції наших військ у районах Солодкого, Гуляйполя та у напрямку Святопетрівки, Зеленого, Варварівки. Чотири боєзіткнення тривають. Під ворожими авіаударами опинилися Воздвижівка, Долинка, Залізничне, Братське, Різдвянка, Тернувате.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили атаку противника у напрямку Павлівки. Ворог завдав авіаудару по Верхній Терсі.

На Придніпровському напрямку окупанти наступальних дій не проводили.
 

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Сьогодні багато завдань, в тому числі в нашої дипломатичної команди. Майже щогодини доповідають мені українські представники – вони зараз знаходяться в Еміратах. Там сьогодні українська, американська та російська делегації, була вже розмова.

Це важливо, бо давно не було таких тристоронніх форматів зустрічі. Говорять про параметри закінчення війни. Зараз у них має бути принаймні частина відповідей від росії. Головне, щоб росія була готова завершити цю війну, яку сама ж і почала.

Українські позиції чіткі. Рамки для діалогу я визначив для нашої делегації. Постійно делегація на зв’язку – Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця.

Завтра до перемовин ще приєднаються генерал Гнатов, начальник Генерального штабу, та представник ГУР Скібіцький. По змісту перемовин сьогодні ще поки що зарано робити висновки – ми подивимось, як розмова піде завтра і які будуть результати.

Треба, щоб не тільки українське бажання було закінчити цю війну, досягти повної безпеки, – щоб і в росії схоже бажання якось все ж таки народилося.

Був сьогодні на доповіді міністр оборони України Федоров – нюанси ситуації на фронті, наших технологічних відповідей. Я дякую кожному підрозділу, які захищають наші українські позиції та відчутно нарощують технологічну складову.

Рівень російських втрат за грудень – 35 тисяч, це дуже серйозно. Говорили з міністром також по кадрових питаннях – і не тільки в міністерстві, але у видах сил, зокрема у Повітряних силах.

Добре, що взаємодії всередині Повітряних сил та розбору обставин влучань стає більше. Висновки потрібні дуже, щоб система ставала ефективнішою.

Доручив також нашій команді якнайшвидше й максимально детально опрацювати наші домовленості з нашими партнерами по ракетах для протиповітряної оборони. Вчора був позитивний сигнал у розмові з Президентом Трампом по ракетах для ППО ""Patriot"" PAC-3.

Потрібен тепер позитивний сигнал тут, в Україні, – у реальному постачанні для наших захисників неба. Логістику треба максимально прискорити.

Провів також спеціальний енергетичний селектор – кожен день починається саме в такому форматі. Ремонтні бригади, аварійні служби, енергетичні компанії, ДСНС України – усі працюють цілодобово, є результати у відновленні.

Але загалом ситуація залишається дуже складною. Особливо це Київ та область, Дніпровщина – Дніпро, Кривий Ріг, Харків та область, Запоріжжя, Сумщина, Чернігівщина. Окремо розібрали ситуацію в Одесі.

Хочу відзначити роботу МВС – дякую всім, хто залучений. Усе максимально чітко та конкретно по запасах генераторів та обладнання, по реальній допомозі містам. Найбільше – Києву, по пунктах обігріву та підтримки людей.

На жаль, у столиці досі без опалення багато будинків. Максимум бригад, максимум обладнання застосовується, щоб допомогти людям.

Говорили з Прем’єр-міністром Юлією Свириденко по програмах, які можуть підтримати і економіку, і громади. Те, що стосується генераторів і можливостей бізнесу працювати. Максимально лояльні програми, щоб допомогти малому бізнесу купувати й утримувати генератори. Урядовці сьогодні мають представити все суспільству.

Є також рішення, щоб підтримати безпосередньо кожного й кожну в ремонтних бригадах. Це доплати за кожен місяць цієї надзвичайної ситуації.

Ми домовилися сьогодні з Прем’єр-міністром, також із міністром енергетики, який формат виплат буде і як люди отримають ці виплати. Кожному робітнику, хто в аварійно-відновлювальних роботах, – доплата 20 тисяч гривень. За січень, лютий і березень цього року. За кожен місяць – 20 тисяч. Деталі від уряду будуть додатково.

І, звісно, дякую кожній країні, всім лідерам, які надають необхідну допомогу. Вже є і будуть пакети ще саме енергетичні. Євросоюз і окремо Італія, Німеччина, Литва, Британія, Польща, Японія, Америка – дякую всім вам, хто з нами, хто з Україною!

Слава Україні!

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!