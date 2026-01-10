Україна

Гравець жодного матчу в УПЛ не провів у стартовому складі.

На початку 2024 року Кудрівка ще в якості учасника Першої ліги підписала на правах оренди зі львівських Карпат українського опорного півзахисника Кирила Матвєєва, а вже за рік потому оформила його трансфер у якості вільного агента.

23-річний виконавець у підсумку відіграв за клуб 42 матчі, сім із яких (88 хвилин) припали на поточну кампанію.

Зрештою, через брак ігрової практики за останні пів року сторони вирішили зупинити співпрацю за взаємною згодою.

Нагадаємо, що Матвєєв проходив підготовку до "дорослого" футболу в розташуванні харківського Металіста, київського Динамо та дніпровських Дніпра і СК Дніпро-1, після чого грав за Нікополь та Кремінь.