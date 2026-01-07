Україна

Новачки УПЛ тримають кістяк команди.

Кудрівка на правах абсолютного дебютанта поточного розіграшу української Прем’єр-ліги завершила першу частину сезону на 13 сходинці із 15 заліковими балами.

Команда Василя Баранова нині перебуває в підготовці до поновлення тренувального циклу, і тим часом вирішує кадрові питання.

Зокрема, колектив із Чернігівщини вирішив продовжити контракти двох гравців основного складу.

Ідеться про воротаря Антона Яшкова та атакувального півзахисника Андрія Сторчоуса.

33-річний голкіпер та капітан команди підписав контракт до кінця сезону-2026/27, як і триватиме угода з 31-річним хавбеком та найкращим бомбардиром клубу.

Яшков у першій частині сезону провів 11 матчів, пропустив 19 голів та один раз відіграв "на нуль", а Сторчоус за 16 зустрічей забив шість разів та віддав один асист.