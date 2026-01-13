Україна

Команда УПЛ проведе збори в Україні.

Учора, 12 січня, гравці СК Полтава вийшли з відпустки та розпочали підготовку до другої половини сезону в УПЛ. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Перший етап підготовки пройде у Полтаві, де футболісти пробудуть до 6 лютого. Потім двотижневі збори відбудуться на Закарпатті.

У програмі зборів двосторонка, яка пройде 24 січня, а потім заплановано два товариські матчі — проти Тростянця (31 січня) та Інгульця (6 лютого). На Закарпатті полтавці зіграють проти Буковини — дату зустрічі буде оголошено пізніше.

Під час зимової перерви команду вже покинули шестеро гравців. Водночас від травм продовжують відновлюватись Дмитро Щербак та Микола Бужин, а Богдан Кобзар уже повернувся до загальної групи.

Після 16 турів Полтава набрала лише дев'ять очок та посідає останнє місце в УПЛ.