Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату України, який відбудеться 21 березня, розпочавшись о 15:30.

У рамках 21-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Львові місцевий Рух прийматиме черкаський ЛНЗ.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

[14] РУХ — ЛНЗ [2]

СУБОТА, 21 БЕРЕЗНЯ, 15:30. АРЕНА ЛЬВІВ, ЛЬВІВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ВІКТОР КОПІЄВСЬКИЙ (КРОПИВНИЦЬКИЙ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Падіння, або як ще назвати ситуацію, в якій опинився львівський Рух, триває. Старт другої половини сезону після зимової перерви видався катастрофічним і це стосується не лише результатів на полі, а й якості гри львівської команди.

Після зими у Руху було чотири гри, в яких було зафіксовано чотири поразки — від Динамо, Оболоні, Металіста 1925 та Епіцентру. При цьому команда пропустила сім голів та жодного не забила. Що може бути гірше – невідомо.

Як Іван Федик хоче і має вийти із такої кризової ситуації – незрозуміло. Зимові втрати на трансферному ринку ще більше вплинули на команду, яка і так була у ганебному становищі в першій частині сезону. У Федика є кілька досвідчених гравців, але решта — це вихованці клубу, які наварюють свої "шишки" в кожному матчі, що позначається на результатах. В обороні багато неузгоджених дій, які призводять до дитячих помилок, а в атаці немає того форварда, який міг би вирішити гольовий момент поодинці.

Як результат, 14 місце у турнірній таблиці УПЛ. Якщо шукати позитив, то від зони прямого вильоту з еліти – вісім очок, а попереду можна поборотися за найкращі місця – до дев'ятого місця лише п'ять балів. Як бачимо шанси на "успішне" завершення сезону ще є, але поки що проблисків для такого сценарію не спостерігається.

У ЛНЗ протилежна ситуція — команда проводить чудовий сезон і продовжує боротися за чемпіонський титул проти донецького Шахтаря. Так, звичайно, це гучна заява, але між клубами лише три очки на вершині УПЛ. Однак розслаблятися не варто — позаду Полісся та Динамо, у яких на два та три бали менше відповідно.

ЛНЗ розпочав другу половину сезону з перемоги над Епіцентром (2:0), проте потім були дві поразки поспіль — від конкурента Полісся (1:3) і лідера Першої ліги — Буковини в серії пенальті, через що команда вилетіла з Кубку України.

Проте Віталій Пономарьов, колишній наставник Руху, зміг реабілітуватися та повернутися на переможний шлях. Спершу була впевнена перемога над Вересом (3:0), а потім успіх проти Олександрії (2:0). Два сухі матчі з безліччю гольових моментів, які показали, що ЛНЗ продовжує боротьбу у своєму історичному сезоні і не збирається відступати.

Черкаська команда є очевидним фаворитом проти Руху, але надмірна впевненість у своїх силах вже підводила підопічних Пономарьова, про що він відкрито заявляв після невдалих матчів. Чи буде недооцінка цього разу – побачимо.

За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Віталія Пономарьова. Так, на перемогу ЛНЗ в основний час пропонується коефіцієнт 1.38, тоді як потенційний успіх Руху оцінюється показником 8.50. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.75.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Рух: Герета — Ясінський, Товарницький, Киричок, Роман — Бойко, Підгурський, Притула — Бренер, Клайвер, Невес.

ЛНЗ: Паламарчук — Драмбаєв, Горін, Дідик, Пасіч — Пастух, Рябов, Танковський — Кузик, Микитишин, Ассінор.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- 40 гостьовий матч ЛНЗ в УПЛ;

- безнічийна клубна рекордна серія Руху триває в чемпіонаті десять ігор: чотири перемоги та шість поразок;

- безнічийна клубна рекордна серія ЛНЗ триває 13 ігор: 11 перемог та дві поразки, а гольова клубна рекордна — дев'ять ігор: 17 голів;

- безгольова серія Руху триває 381 хвилину;

- 100 матч в УПЛ може провести Василь Руніч (Рух);

- 30 гол в УПЛ може забити Єгор Твердохліб (ЛНЗ).

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА