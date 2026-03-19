Головний тренер Кудрівки Василь Баранов прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти житомирського Полісся (0:2).

"Ми грали з командою, яка знаходиться у верхній частині турнірної таблиці, претендує на єврокубки і намагається скласти конкуренцію нашим грандам: Динамо та Шахтарю. Ми поки що ментально до цього не готові. Розуміли їхню силу – і за складом, і за рівнем гри. Єдине, що могли протиставити – бійцівські якості та щільну гру в обороні. Просили хлопців не притискатися до воріт, але суперник нас змусив це робити.

В першу чергу ми програли ментально. У перші 20–30 хвилин команда ніби не розуміла, де вона знаходиться і проти кого грає. Боялися йти в боротьбу, давали багато простору. Голи пропустили саме з тих моментів, які розбирали перед грою. Навіть не встигали за гравцями Полісся, щоб банально сфолити. Лише у другому таймі, коли рахунок став 0:2, почали грати сміливіше, побігли відіграватися. Але так потрібно діяти з перших хвилин. Будемо працювати далі.

Я не скажу, що в першій грі у нас було багато моментів. І сьогодні були напівмоменти – наприклад, коли Гусєв прострілював на дальню штангу, але ніхто не замкнув. У цьому і різниця: гравці Полісся свої моменти реалізовують, а ми – ні. В першій грі ми більше боялися і фактично оборонялися вдесятьох. Сьогодні просили не притискатися, але це знову питання ментальності. У суперника вона значно сильніша тому їхні гравці і виступають на такому рівні, викликаються до збірної. Ми ж будемо працювати далі.

Хвиля хвороб у команді? Наступну гру ми граємо шостого квітня, і цей час має піти нам на користь. Для нас кожен гравець на вагу золота, особливо коли випадають футболісти основи. Сторчоус, Козак – ще не в оптимальних кондиціях, лише два тренування провели. Зараз випали Овусу, Глущенко. Але є й інші хлопці, які сьогодні отримали шанс. Для них це можливість проявити себе і довести, що вони готові конкурувати. Сподіваємося, що за цю паузу всі відновляться і вірус нарешті залишить нашу команду", — наводить слова Баранова прес-служба клубу.

