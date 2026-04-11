П'ять турів поспіль не знала перемог команда Олега Шандрука, але довгоочікуваний успіх прийшов саме проти прямого конкурента.
Верес — Оболонь
11 квітня 2026, 20:05
Верес — Оболонь 2:0
Голи: Ндукве, 73, Харатін, 85 (пен.)
Верес: Горох — Стамуліс, Ціпот, Вовченко (Чечер, 90), Сміян — Харатін, Кльоц (Ян, 84) — Гонсалвеш (Баїя, 84), Бойко (Нійо, 90+3), Шарай — Ндукве (Стень, 84).
Оболонь: Федорівський — Полегенько (Бичек, 86), Приймак, Семенов, Прокопенко — Мединський, Волохатий, Мороз (Чех, 77), Третьяков (Нестеренко, 77) — Теслюк (Лях, 61), Устименко (Слободян, 61).
Попередження: Вовченко