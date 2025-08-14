Україна

"Гірники" пропонували за гравця близько дев'яти мільйонів євро із бонусами.

Нападник Флуміненсе Джон Кеннеді, швидше за все, залишиться у складі бразильського клубу у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє Globo Esporte.

За інформацією джерела, у послугах 23-річного бразильця був зацікавлений Шахтар, який пропонував за футболіста шість мільйонів євро та ще три мільйони євро у якості бонусів.

Однак керівництво Флуміненсе відповіло відмовою, а сам гравець висловив бажання залишитись у Бразилії.

Цього сезону Кеннеді провів п'ять матчів — всього на його рахунку 115 матчів, 21 гол та шість асистів.

