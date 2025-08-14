"Гірники" пропонували за гравця близько дев'яти мільйонів євро із бонусами.
Джон Кеннеді, Getty Images
14 серпня 2025, 21:23
Нападник Флуміненсе Джон Кеннеді, швидше за все, залишиться у складі бразильського клубу у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє Globo Esporte.
За інформацією джерела, у послугах 23-річного бразильця був зацікавлений Шахтар, який пропонував за футболіста шість мільйонів євро та ще три мільйони євро у якості бонусів.
Однак керівництво Флуміненсе відповіло відмовою, а сам гравець висловив бажання залишитись у Бразилії.
Цього сезону Кеннеді провів п'ять матчів — всього на його рахунку 115 матчів, 21 гол та шість асистів.
