Україна: Перша ліга

Стартувала друга за рейтингом українська першість з футболу.

20 березня відбулися перші матчі 19-го туру Першої ліги. Буковина на виїзді перемогла Вікторію з рахунком 3:1, а Агробізнес на своєму полі зіграв унічию з Нивою — 0:0.

Буковина доволі впевнено переграла Вікторію з рахунком 3:1.

Гості активніше розпочали зустріч і відкрили рахунок на 19-й хвилині — Вадим Вітенчук відзначився точним дальнім ударом. Вікторія зуміла відповісти вже після перерви: на 56-й хвилині Артем Шпирьонок зрівняв рахунок.

Втім, Буковина швидко повернула собі перевагу — на 67-й хвилині Микита Безуглий забив після подачі з флангу. Крапку в матчі поставив Віталій Дахновський, який реалізував пенальті наприкінці зустрічі.

Вікторія – Буковина 1:3

Голи: Шпирьонок, 56 – Вітенчук, 19, Безуглий, 67, Дахновський, 83 (пен.)

У ще одному матчі 19-го туру Першої ліги Агробізнес та Нива Тернопіль зіграли внічию — 0:0.

Поєдинок пройшов у рівній боротьбі з моментами біля обох воріт. Господарі виглядали дещо активніше та частіше загрожували воротам суперника, однак реалізувати свої нагоди не змогли.

Нива також мала кілька перспективних шансів, особливо після перерви, але точності у завершальній стадії атаки бракувало.

Цей матч став дебютним для головного тренера Ниви Олега Дулуба. Водночас Агробізнес проводив гру після відходу одного з ключових форвардів Максима Войтіховського.

У підсумку команди поділили очки, не зумівши відкрити рахунок.

Агробізнес – Нива Т 0:0