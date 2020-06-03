Украина: Вторая лига

В Украине может стать на одну профессиональную футбольную команду больше.

Черкассы могут получить еще одну профессиональную футбольную команду. Компанию ФК Черкащине, выступающей в Первой лиге, может составить Муниципальный спортивный клуб Днепр.

О подаче документов клуба на получение аттестата для выступлений во Второй лиге заявил директор Днепра Юрий Гончаров:

"В оговоренные сроки мы подали все необходимые документы. Мы ожидаем положительного решения, поскольку имеем такую ​​материально-техническую базу, которой нет даже у некоторых команд Первой лиги. При этом хочу отметить, что кроме главной футбольной команды, в состав клуба входит юношеская команда возрастной категории U-19 и подписано соглашение о сотрудничестве с ДЮСШ Днепр-80, владельцем которой, как и нашего клуба, является Черкасский городской совет", — цитирует Гончарова Черкасский спорт.

Также функционер заявил, что клуб не собирается ограничиваться финансированием с городского бюджета.

"Мы постоянно общаемся с представителями бизнеса о сотрудничестве с клубом. Но при этом мы понимаем, что пока в футбольной команды нет на руках лицензии на участие во второй лиге, то нам сложно предложить тот продукт, который в эту минуту может заинтересовать бизнес".

По словам Гончарова, в скором будущем у МСК Днепр будет и собственный стадион. Городским советом уже выделены место и деньги для постройки спортивного сооружения.

" Недавно решением городского совета коммунальному предприятию МСК Днепр переданы два спортивных участка - на территории бывшей военной части и по ул. Телиги, что в Юго-Западном районе города. На территории бывшей военной части мы планируем построить стадион с трибунами, беговыми дорожками и футбольным полем с искусственным покрытием. Средства на разработку проектной документации уже выделены. Также сейчас на рассмотрении вопроса по передаче нам еще одного спортивного участка — стадиона Динамо на берегу Днепра, возле пляжа Казбетский".

В спортивном клубе, помимо футбола, также есть команды по футзалу, волейболу и регби. Футбольная команда на данный момент является участником районных и городских соревнований