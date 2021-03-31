ЧМ-2022. Отбор

Специалист высказался накануне матче квалификации ЧМ-2022.

Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов поделился мыслями о предстоящем матче против Украины.

"Надеюсь, что завтра команды покажут содержательный футбол. Мы понимаем, что Украина стремится только к победе, но, как и команда Финляндии, мы не собираемся делать хозяевам подарков.

По сравнению с матчем против Франции, мы планируем сделать некоторую ротацию, ведь очень трудно сыграть два подряд поединка на высоком уровне теми же футболистами. Впрочем, окончательное решение по составу будем принимать уже завтра.

Да, мы сыграли в этом цикле на матч меньше украинцев, но я не вижу особого нашего преимущества. Более того, возможно, именно еще одного матча Казахстану не хватило, чтобы почувствовать уверенность в своих силах", – сказал специалист.

Напомним, что команды сыграют сегодня, 31-го марта, на НСК Олимпийском. Стартовый свисток — в 21:45 по киевскому времени.