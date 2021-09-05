ЧМ-2022. Отбор

Голкипер "сине-желтых" поделился своими мыслями после игры с французами в отборе ЧМ-2022.

Вратарь донецкого Шахтера и сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал ничейный результат в матче отборочного цикла ЧМ-2022 против Франции (1:1).

"Мы все равно хотели выиграть, тем более, что вели в счете. Пропущенный гол каким-то нелогичным получился, сумбурным. Рассчитывали в перерыве, что можем добиться победы. Были и во втором тайме перспективные атаки, могли выжать максимум.

Молодцы ребята. Никто не стушевался. Так же выходили через пас, создавали какие-то моменты. Не было стопроцентных моментов, но были предпосылки. У них отскочил мяч к игроку, а у нас там один момент, прострел и чуть-чуть тоже не отскочил на дальнюю. Мог бы отскочить, и мы бы выиграли", — сказал Пятов в эфире ТК Футбол 1/2/3.

Ранее сообщалось, что семь игроков покинули расположение сборной Украины — довызваны Конопля и два игрока Зари.