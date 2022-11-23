ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Валерій Пригорницький у захваті від того, які умови створив Катар для журналістів та вболівальників.

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Катар не вперше приймає Чемпіонат Світу

Катар не вперше приймає чемпіонат світу з ігрових видів спорту. Ще задовго до футбольного Мундіалю, а саме в 2015 році, найрозвиненіша країна Перської затоки була господарем гандбольного ЧС.

І провела не лише його бездоганно, а несподівано стала володарем срібних медалей, ніколи до того навіть не долаючи груповий етап. Як? Натуралізували майже всю національну збірну. Лише четверо із 17 гравців у заявці були місцевими. Всі інші – переважно балканці (чорногорці, серби, хорвати), топовий кубинець та декілька французів. Власне, у фіналі Катар поступився саме французам 22:25, перед цим у півфіналі перегравши поляків. Так що наші сусіди поляки не лише у волейболі домінують у світі, а й в гандболі на гарному рахунку.

Але от з футболом «натуралізація» не пройшла. Справа в тому, що в гандболі існує правило, згідно якого, натуралізувати можна будь-кого, хто не виступав за національну збірну іншої країни упродовж останніх трьох років. До речі, катарці спочатку звернулися до данців з незвичним проханням, але ті відмовили.

Інша справа – балканці. Вони готові і за Україну грати, і за Австралію, і за Швейцарію – далеко за прикладами ходити не треба.

Світову гандбольну першість приймали два катарських міста – Доха та Лусаїл, який власне почали будувати, коли Катар виграв заявку на проведення ЧС-2022. Заодно і спортивну арену побудували, яка приймала гандбольну першість. Саме у Лусаїлі, а не в Досі, пройде фінал ЧС-2022.

Лусаїл почали будувати в 2006 році на узбережжі Перської затоки в 23 км на північ від Дохи. Це перше еко-місто в Катарі вже заселили 200 тисяч людей, а до 2030 року воно має зрости вдвічі. Обійшлося це місто з двома островами та чотирма пристанями катарцям в 45 млрд.євро.

Набережна Lusail Marina розташована на південно-східній частині міста й розтягується 16-кілометровим променадом. У Лусаїлі є зоопарк виключно для жирафів. Тварин у регіоні нема, окрім декількох видів змій і ящірок. Через високий рівень солоності місцевих ґрунтових вод тут ростуть лише соле- і посухостійкі рослини, та й те всього 25 видів.

Небачений проект міста Лусаїл передбачає комплексне планування, де проклали тунелі для технічного обслуговування за якими проходять підземні газові мережі. У Катарі вперше електроенергію надають в місто через мережу відбудованих станцій і підземних підстанцій.

Автобусне депо Лусаїла увійшло в Книгу рекордів Гіннеса

«Місто майбутнього» використовує новітні технології для створення екологічно чистого навколишнього середовища. Експлуатаційний центр управління контролює всі системи і діяльність міста, де взагалі не відчувається спекотний пустельний клімат а єдиний командний пункт забезпечує безпеку жителів і гостей міста за рахунок цілодобового спостереження.

Незадовго до старту Мундіалю у Лусаїлі відкрили найбільший у світі парк електроавтобусів. Його площа понад 400 000 квадратних метрів, парк має 24 будівлі та місця для 478 електробусів.

Таким чином депо Лусаїла встановило світовий рекорд Гіннеса, як найбільше у світі депо електричних автобусів, які взагалі не забруднюють природу. Забудовником цього парку виступив китайський виробник Yutong, який за два роки поставив катарцям 888 електробусів, які обслуговують гостей під час ЧС-2022 у Катарі. Що цікаво, за початковим планом їх мало бути 741, але потім катарці вирішили перестрахуватися і збільшили замовлення на 137 штук. Мабуть, піддалися сакральному значенню красивої цифри 888 — згідно з канонами нумерології, хто володіє кодом 888 — то він «господар життя», переможець.

З кожним наступним днем дивуюсь рівню організації Мундіалі. Все працює відлагоджено, досконало й максимально зручно для журналістів та вболівальників. Це перший (і скоріше за все останній), де за один день можна відвідати два матчі. Однією з родзинок цього Мундіалю є розташування стадіонів ЧС-2022, а точніше їхня компактність. Максимальну відстань між двома стадіонами становить 75 км. А якщо за точку відліку брати центр Дохи, то найвіддаленіша від нього арена — «Аль Байт», куди я от знову навідався на матч Марокко — Хорватія — знаходиться всього в 46 км.

Щодо самої гри, то хорватські медіа очікували, що буде складно з марокканцями та й взагалі стримано відгукуються щодо перспектив на Мундіалі. Тисне статус віце-чемпіонів. Кажуть, що хорвати краще видають перформанси, коли від них нічого не очікують, наприклад, як чотири роки тому.

Чергова нульова нічия на турнірі цілком відповідає перебігу матчі, хоча марокканці навіть більше домінували, в чому їм допомогли трибуни, які гнали їх вперед. Африканців у Катар прибуло добрих тисяч двадцять, хорватів від сили – декілька тисяч.

Після цієї гри відразу якраз вирушаю в Доху на матч Іспанія — Коста-Рика. Напередодні мав за честь поспілкуватися з Борою Мілутиновичем, який тренував п'ять різних збірних на ЧС, в тому числі й Коста-Рику. То він вважає, що іспанці переможуть костариканців 3:1. Parimatch Ukraine дає на цей результат кофф 12.

Сьогодні, до речі, найхолодніший день у Катарі — всього 27 градусів, але сонце б'є в очі так, що сльози течуть струмком. Але й тут катарці подбали про нас — доставляють на арену мінікарами. А там я зустрів — їх. Двурогів.

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Валерій Пригорницький з Ель-Хауру