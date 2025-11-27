Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

У Ямайки з’явилися питання щодо можливого виклику форварда на плейоф міжконтинентального відбору до ЧС-2026.

Нападник марсельського Олімпіка Мейсон Грінвуд не входить у плани головного тренера національної збірної Англії Томаса Тухеля. Про це повідомляє The Athletic.

Німецький наставник не розглядає кандидатуру скандального вихованця Манчестер Юнайтед навіть попри те, що той набрав хорошу форму після відновлення кар’єри у Франції.

Зазначається, що 24-річний нападник тепер має паспорт Ямайки й може представляти цю збірну на міжнародному рівні. Федерація зацікавлена у його натуралізації та розглядає Грінвуда як потенційне підсилення.

Втім, за інформацією джерела, кілька гравців збірної Ямайки висловили занепокоєння можливим приєднанням Грінвуда. Вони нагадали, що раніше футболіст відмовився від виклику на матчі кваліфікації, що поставило під сумнів його готовність виступати за команду.

Питання майбутнього Грінвуда на національному рівні залишається відкритим, однак його повернення до збірної Англії наразі не розглядається.

У цьому сезоні Мейсон Грінвуд провів за Марсель 17 матчів, забив 11 голів та віддав 4 асисти, маючи статус найкращого бомбардира команди.