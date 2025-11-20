Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Тренер Румунії відзначив силу Туреччини та непередбачуваність футболу.

Головний тренер збірної Румунії Мірча Луческу, поділився думкою про жеребкування плейоф кваліфікації чемпіонату світу 2026 для своєї команди.

"Всі команди в першому кошику були однаково сильні. Звичайне жеребкування, не можна було вибрати легкого суперника для цього стикового матчу. У всіх команд є шанси", — зазначив Луческу.

Говорячи про потенційного суперника Румунії — Туреччину, наставник додав:



"Не можу сказати, що дуже добре їх знаю, але я подивився їх останню гру зі збірною Іспанії. Там було шість гравців, які дебютували в національній команді ще за мого часу, 4–5 років тому, коли вони були дуже молодими. Тепер у них набагато більше досвіду. У них зараз все добре за результатами, це чудовий час для них".

За словами Луческу, румунські футболісти мають підвищити свій рівень гри протягом наступних чотирьох місяців через регулярну участь у клубних матчах, щоб підійти до плейоф у хорошій формі:



"Ми не можемо говорити про шанси — матч грається на полі, і може статися все що завгодно. Футбол непередбачуваний", — наголосив тренер.

Наставник також відзначив, що атмосфера на матчі буде "гарячою", але команда має досвід подібних виїздів:



"Це не питання невдачі, ми йдемо від матчу до матчу. Нас не цікавить фінал плейоф, зараз ми граємо з Туреччиною", — додав він.

🇷🇴 Romanya Teknik Direktörü Mircea Lucescu: Türk futbolunu iyi biliyorum ama onlar da bizi iyi biliyor. Türkiye, Avrupa'daki en iyi takımlardan biri. pic.twitter.com/dEbFzI9D2y — A Spor (@aspor) November 20, 2025

Раніше Мірча Луческу очолював збірну Туреччини в період з 2017 по 2019 рік, провівши 17 матчів і здобувши лише чотири перемоги.

26 березня Румунія зіграє проти Туреччини у виїзному матчі першого раунду плейоф відбору ЧС. У разі перемоги команда Луческу зустрінеться або зі Словаччиною, або з Албанією.