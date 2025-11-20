Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Майкл О'Ніл поділився своїми думками після жеребкування плей-оф відбору ЧС-2026.

Головний тренер збірної Північної Ірландії Майкл О'Ніл прокоментував жеребкування плей-оф відбору ЧС-2026, в результаті якої його підопічні зіграють проти Італії.

"Жереб складний. Ми завжди відчували, що так буде. У цій ситуації треба брати те, що дають. Ми завжди знали, що гратимемо на виїзді.

Італія буде максимально складним суперником, але зрештою ми маємо вірити, що можемо поїхати туди й здобути приголомшливий результат. Це був би один із найважливіших результатів у нашій історії, якщо ми це зробимо. Ми маємо вірити, як молода команда, що здатні на це.

Ми добре проявили себе у відбірковому циклі чемпіонату світу на виїзді, хоча результат у Німеччині у останні 20 хвилин вислизнув від нас, а матч у Словаччині ми програли через кутовий на доданому часі.

Я вважаю, що команда прогресувала протягом шести відбіркових ігор, і для нас важливим буде підійти до березня у максимально можливій формі.

Звичайно, ми стикалися з травмами та деякими дискваліфікаціями у цих шести матчах, і без сумніву це вплинуло на нас, але сподіваємося, що у березні ми будемо максимально близькі до повного складу", — наводить слова О'Ніла Football-Italia.

Раніше своїми думками про жеребкування поділився наставник збірної Італії Дженнаро Гаттузо.