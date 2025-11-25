Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Впроваджується Вімблдонська система посіву

Міжнародна федерація футболу підтвердила впровадження суттєвої зміни в процедурі жеребкування Чемпіонату світу 2026 року, застосувавши систему посіву, аналогічну тій, що використовується на тенісному турнірі Вімблдон.

Ця нова система, яка вже була випробувана на клубному Чемпіонаті світу, гарантує, що чотири команди з найвищим рейтингом будуть розміщені у протилежних гілках турнірної сітки. Мета полягає в тому, щоб дати грандам найкращу можливість дійти до фіналу або принаймні до півфіналу.

Згідно з новим принципом, дві найвищі за рейтингом команди (Іспанія та Аргентина) будуть випадковим чином розміщені у протилежні шляхи, і такий же принцип застосовуватиметься до 3-ї та 4-ї команд (Франція та Англія).

"Це забезпечить, що, якщо вони виграють свої групи, дві найвищі за рейтингом команди не зустрінуться до фіналу" — йдеться у повідомленні ФІФА.

Новий метод має на меті створити найбільш збалансований розподіл команд та підвищити ймовірність того, що найсильніші збірні зустрінуться на пізніх стадіях змагання, як це часто буває у тенісі, де система посіву забезпечує фінали між найкращими гравцями.

Хоча слабші збірні можуть стверджувати, що ця система підриває спортивну цілісність, надаючи перевагу найуспішнішим збірним світу, ФІФА вважає, що це забезпечить конкурентний баланс і подарує вболівальникам матчі найвищого рівня.

Жеребкування групового етапу ЧС-2026 відбудеться 5 грудня, а повний оновлений розклад матчів та стадіонів буде оголошено наступного дня.