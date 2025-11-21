УАФ шукатиме нове місце проведення домашніх матчів збірної України.
Сергій Ребров, getty images
21 листопада 2025, 17:17
Головний тренер збірної України Сергій Ребров після жеребкування плей-офф відбору чемпіонату світу-2026 розмірковує над місцем проведення домашніх матчів "синьо-жовтих" у березні. Його слова наводить УПЛ ТБ.
"100 відсотків, якщо пройдемо Швецію, ми не будемо грати проти збірної Польщі в Польщі – це ненормально. Зараз ми обираємо місце. Вчора тільки дізналися суперника, зараз ми будемо вирішувати, де проводити ці матчі, але я думаю, що це не буде в Польщі.
Мова йде про обидва матчі, нам не треба постійно переїжджати. Ви знаєте, яка логістика. Я вважаю, що якщо ми обираємо якийсь стадіон, якусь країну, то там нам треба проводити обидва матчі", – сказав Ребров.
У півфіналі плей-оф відбору чемпіонату світу-2026 Україна зіграє проти Швеції. Переможець цієї пари гратиме у фіналі з Польщею або Албанією. Матчі відбудуться 26 та 31 березня.