Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Організація офіційно оголосила про створення нової щорічної нагороди.

Міжнародна федерація футболу оголосила про заснування нової відзнаки — FIFA Peace Prize (Премія миру ФІФА).

Нагорода покликана вшановувати осіб, які своєю діяльністю сприяють об'єднанню людей та миру через футбол. За словами президента ФІФА Джанні Інфантіно, премія присуджуватиметься тим, хто здійснив виняткові та надзвичайні вчинки заради миру.

"У світі, який стає все більш неспокійним і розділеним, важливо визнавати видатний внесок тих, хто наполегливо працює над припиненням конфліктів і об'єднанням людей у дусі миру", — заявив Інфантіно.

Хоча ФІФА офіційно не назвала ім'я першого переможця, у футбольних колах та ЗМІ активно обговорюють чутки, що дебютним лауреатом може стати президент США Дональд Трамп. На користь цієї теорії свідчать кілька факторів:

Тісні стосунки між Трампом та Інфантіно. Місце проведення церемонії столиця США. Бажання ФІФА заручитися політичною підтримкою перед Мундіалем, який пройде у США, Канаді та Мексиці.

Перша церемонія нагородження відбудеться 5 грудня 2025 року у Вашингтоні, під час офіційної процедури жеребкування фінальної частини Чемпіонату світу-2026.