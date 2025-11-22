Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Безжальний жереб.

Президент УАФ Андрій Шевченко висловився про жеребкування плей-офф відбору чемпіонату світу-2026. Його слова наводить Goal.pl.

"Звичайно, я хотів би уникнути матчу з Польщею. З двох причин. По-перше у Польщі хороша команда. По-друге ви знаєте, які в мене з поляками добрі стосунки. Я дуже добре знайомий з президентом Польського футбольного союзу і з людьми з ​​польської футбольної спільноти. Збірна України та наші клуби багато разів грали проти польських команд.

Якби це залежало від мене, я б хотів отримати іншого суперника, а не Польщу. Але ще раз. Ні ми, ні ви не мали жодного впливу на жереб, а також на те, що ви спочатку зіграєте з Албанією, а якщо пройдете далі, то проти когось із пари Україна — Швеція", — заявив Шевченко.