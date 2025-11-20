Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Андрій Шевченко прокоментував результати жеребкування плей-оф відбору ЧС-2026.

Президент УАФ Андрій Шевченко оцінив жеребкування плей-оф відбору ЧС-2026, за результатами якої "синьо-жовтим" належить зіграти проти Швеції.

"По-перше, усі команди, які потрапили до плей-оф, є дуже сильними. Нам випав один із найпотужніших суперників. Рівень гравців збірної Швеції дуже високий, тому на нас чекає серйозна підготовка. Ми проводимо перший матч удома і у випадку виходу до фіналу також матимемо домашній поєдинок. Тож потрібно правильно визначити країну і стадіон, де ми проведемо ці зустрічі.

Головне — наші футболісти в останніх матчах продемонстрували дуже хорошу форму та правильний настрій. І з таким настроєм, якщо якісно підготуємося, у нас є хороші шанси вибороти путівку на чемпіонат світу.

Потенційно у фіналі ми можемо зіграти з переможцем пари Польща — Албанія. Це також один із найскладніших можливих варіантів. Жереб нам точно не полегшив шлях, тому маємо прийняти ситуацію такою, якою вона є.

Ще раз: ми повинні підвищувати наш рівень і відповідально готуватися до цих серйозних матчів, якщо хочемо здобути путівку до фінальної частини турніру", — наводить слова Шевченка прес-служба УАФ.

