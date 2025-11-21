Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Ребров вже готується до матчу зі шведами.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров висловився про підготовки до матчу із національною командою Швеції. Його слова наводить УПЛ ТБ.

"Грем Поттер сказав, що матч із Україною хороший шанс для Швеції? Я думаю, це сильна мотивація для гравців. Я не знаю, як для них, чудовий шанс чи не чудовий, але гра покаже.

Думаю, дійсно дуже важливо, в яких кондиціях підійдуть команди, тому що в цьому відбірковому циклі Швеція майже усі матчі не грала в оптимальному складі, завжди були травмовані гравці, які дійсно дуже важливі для них. Тому дуже важливо, як обидві команди підготуються до березня, але, сподіваюся, шанси рівні. Зараз вийшло таке жеребкування, треба готуватися і грати з такими емоціями, як ми грали проти Ісландії.