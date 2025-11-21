Ребров вже готується до матчу зі шведами.
Сергій Ребров, getty images
21 листопада 2025, 16:55
Головний тренер збірної України Сергій Ребров висловився про підготовки до матчу із національною командою Швеції. Його слова наводить УПЛ ТБ.
"Грем Поттер сказав, що матч із Україною хороший шанс для Швеції? Я думаю, це сильна мотивація для гравців. Я не знаю, як для них, чудовий шанс чи не чудовий, але гра покаже.
Думаю, дійсно дуже важливо, в яких кондиціях підійдуть команди, тому що в цьому відбірковому циклі Швеція майже усі матчі не грала в оптимальному складі, завжди були травмовані гравці, які дійсно дуже важливі для них. Тому дуже важливо, як обидві команди підготуються до березня, але, сподіваюся, шанси рівні. Зараз вийшло таке жеребкування, треба готуватися і грати з такими емоціями, як ми грали проти Ісландії.
Підготовка вже почалася, коли ми дізналися суперника, тому зараз багато інформації, багато ігор, які ми будемо переглядати. Так само переглядали наших кандидатів, тому що я задоволений, що зараз є достатнья конкуренція майже на всіх позиціях.
Перенесення матчів чемпіонату у березні? У нас вже є досвід, коли грали в плей-оф, і ми тільки коригували останній тур перед нашим зборами. Це треба обговорювати з клубами. Неможливо збирати національну збірну без легіонерів, без гравців, які грають у Європі і в Америці.
Зараз ми не плануємо щось переносити в цьому році чи на початку наступного. Але я сподіваюся, це дуже важливо для всіх, безпосередньо перед нашою грою зробити невеликий збір. Але наразі це тільки думки, подивимося, як воно буде", – сказав Ребров.
Матч із збірної Швеції відбудеться 26-го березня, 2026-го року.