Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Півзахисник Манчестер Сіті поділився амбіціями щодо виступів за національну збірну.

Бернарду Сілва розповів про свої найбільші амбіції у складі національної збірної Португалії.

Він вважає, що досяг багато чого на клубному рівні, проте йому не вистачає важливих трофеїв із національною командою.

"Ми будемо боротися і постараємося досягти своєї мети на цьому чемпіонаті світу. Стати чемпіоном світу з Португалією — моя велика мрія", — цитує футболіста Sport TV.

Нагадаємо, що Португалія успішно кваліфікувалася на чемпіонат світу 2026 року, посівши перше місце у своїй групі, де її суперниками були Ірландія, Угорщина та Вірменія. Мундіаль пройде влітку 2026 року на території трьох країн: США, Мексики та Канади.