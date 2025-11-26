Півзахисник Манчестер Сіті поділився амбіціями щодо виступів за національну збірну.
Бернарду Сілва, getty images
26 листопада 2025, 16:37
Бернарду Сілва розповів про свої найбільші амбіції у складі національної збірної Португалії.
Зменшення дискваліфікації Роналду нікого не здивувало — чемпіонат світу без нього просто немислимий
Він вважає, що досяг багато чого на клубному рівні, проте йому не вистачає важливих трофеїв із національною командою.
"Ми будемо боротися і постараємося досягти своєї мети на цьому чемпіонаті світу. Стати чемпіоном світу з Португалією — моя велика мрія", — цитує футболіста Sport TV.
Нагадаємо, що Португалія успішно кваліфікувалася на чемпіонат світу 2026 року, посівши перше місце у своїй групі, де її суперниками були Ірландія, Угорщина та Вірменія. Мундіаль пройде влітку 2026 року на території трьох країн: США, Мексики та Канади.