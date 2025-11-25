Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

40-річний португалець уникнув триматчевої дискваліфікації за червону картку в кваліфікації.

Зірка збірної Португалії Кріштіану Роналду зможе взяти участь у всіх матчах фінальної частини Чемпіонату світу 2026 року. 40-річний нападник уникнув тривалої дискваліфікації, яку він отримав після прямої червоної картки у відбірковому матчі проти Ірландії. Про це інформує видання B24PT.

Роналду був вилучений з поля за агресивну гру, що включала удар ліктем. За стандартними правилами ФІФА, подібні дії, які класифікуються як навмисна атака чи агресія, зазвичай караються відстороненням на три поєдинки. Проте, Федерація футболу Португалії оскаржила бан.

Згідно з повідомленням, своє покарання Кріштіану вже відбув, пропустивши лише один матч — останній поєдинок кваліфікації проти Вірменії. Це означає, що на самому Мундіалі він зможе грати вже з першого ж туру.

Таке рішення ФІФА викликало хвилю обговорень серед уболівальників та експертів щодо вибірковості спортивного правосуддя. У суспільстві активно порушується питання, чому для одного з найвизначніших гравців в історії застосовуються інші стандарти покарання.

Деякі навіть припускають, що на рішення могли вплинути зовнішні фактори, зокрема нещодавній публічний візит португальця до Дональда Трампа.