Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Представники збірної Ірану прибули до Вашингтона, незважаючи на відмову у візі президенту федерації та жорсткі міграційні обмеження.

Іранська делегація все ж візьме участь у церемонії жеребкування фінальної частини Чемпіонату світу-2026, яка відбудеться цієї п'ятниці у Вашингтоні.

Раніше участь країни була під питанням через погрози бойкотувати захід на тлі візової суперечки зі Сполученими Штатами.

Федерація футболу Ірану (FFIRI) подала дев'ять заявок на отримання американських віз для своїх делегатів, але отримала схвалення лише на чотири з них. Серед тих, кому було відмовлено у в'їзді, опинився і президент федерації Мехді Тадж.

Чиновник раніше заявив, що провів розмову з президентом ФІФА Джанні Інфантіно, попередивши: жоден представник Ірану не з'явиться на церемонії, якщо не будуть видані всі візи.

Попри ультиматум, бойкот не відбувся. Головний тренер збірної Ірану Амір Галеной та керівник відділу міжнародних зв'язків FFIRI Омід Джамалі вже прибули до США.

Очікується, що до них можуть приєднатися й інші члени делегації. Візові проблеми пов'язані з напруженими відносинами між країнами та суворими обмеженнями з боку США.

У червні президент Дональд Трамп підписав указ, що забороняє в'їзд громадянам 12 країн, серед яких є й Іран, посилаючись на питання національної безпеки. Однак документ передбачає винятки для спортсменів та тренерського штабу, які прибувають на великі турніри, такі як Чемпіонат світу-2026 та Олімпійські ігри-2028 у Лос-Анджелесі.

Іран успішно кваліфікувався на свій сьомий чемпіонат світу в історії та четвертий поспіль. Жеребкування турніру відбудеться у п'ятницю 19:00 за київський часом.