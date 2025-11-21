Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Бразильський фахівець поділився своїми думками після жеребкування плей-оф відбору ЧС-2026.

Головний тренер збірної Албанії Сілвіньйо прокоментував результати жеребкування плей-оф відбору ЧС-2026, де албанцям у півфіналі належить зіграти проти Польщі.

"Ми раді, що тут опинилися. Дорога сюди була справді складною, проте ми впоралися дуже добре. Тут багато сильних команд, тож боротися з ними дуже важко. Для нас це неймовірно – бути тут і мати шанс спробувати поборотися за вихід на ЧС-2026.

Ми очікували, що можемо потрапити на такого складного суперника. Ми грали з Польщею у Варшаві майже три роки тому, але зараз вона інша, ми теж інші. Три роки – це не багато, але, думаю, багато чого змінилося. Одна річ не змінилася: це Роберт Левандовський. Польща має його, а також багато інших сильних гравців. Тепер мені знову доведеться поїхати до Варшави, щоб побачити його у дії", — наводить слова Сілвіньйо Мeczyki.

Нагадаємо, переможець пари Польща – Албанія у фіналі плей-оф зіграє проти сильнішого у парі Україна – Швеція.