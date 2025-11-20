Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Арманд Дука з позитивом оцінив жеребкування плей-оф відбору ЧС-2026.

Голова Албанської федерації футболу Арманд Дука прокоментував результати жеребкування плей-оф відбору ЧС-2026 — албанці мають зіграти проти Польщі в півфіналі.

"Я радий, що уникнули Уельсу та Італії. Польща сильний суперник, але ми віддамо всі сили.

Матчі не виграються й не програються під час жеребкування. Сподіваюся, що гравці будуть у належній формі, без травм, усі будуть у складі", — наводить слова Дуки Meczyki.

Зазначимо, що переможець пари Польща – Албанія зіграє проти сильнішого у парі Україна – Швеція. Півфінальні матчі відбудуться 26 березня 2026 року.