Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Потужна самовіддача нападника Олімпіакоса.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров висловився про нападника команди Романа Яремчука. Його слова наводить УПЛ ТБ.

"Я знав, якщо вийде Роман Яремчук, то він просто, пробачте мені, помре на полі, але він все зробить заради команди.

Це дійсно гравець, якому даси 5 хвилин — він гризтиме землю заради України. Тому це був план такий І ті гравці, які вийшли, той самий Шапаренко, Гуцуляк, ті гравці, які додали в грі і зробили результат проти Ісландії", — сказав Ребров.