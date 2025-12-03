Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Команда Почеттіно зустрінеться з Бельгією, Португалією, Німеччиною та ще одним суперником.

Федерація футболу США офіційно оголосила про проведення чотирьох товариських матчів, які стануть частиною підготовки національної команди до чемпіонату світу-2026.

Підопічні Маурісіо Почеттіно розпочнуть серію контрольних поєдинків матчем проти Бельгії, який відбудеться 28 березня на арені Мерседес-Бенц в Атланті. Уже через три дні, 31 березня, американці на цьому ж стадіоні зустрінуться зі Португалією.

Далі на команду чекає поєдинок 31 травня у Шарлотті проти суперника, ім’я якого оголосять пізніше. Завершальним етапом стане матч проти Німеччини, що відбудеться 6 червня в Чикаго.

У федерації підкреслили, що США не гратимуть із жодною командою, яка потрапить до їхньої групи на мундіалі.

"Для нас це приголомшлива можливість кинути виклик найкращим командам світу. Це неймовірні матчі для гравців та вболівальників", — сказав Маурісіо Почеттіно.

Чемпіонат світу-2026 пройде в Канаді, Мексиці та США з 11 червня по 19 липня. У фінальному турнірі візьмуть участь 48 збірних. Нагадаємо, збірна України пробилася до плейоф європейської кваліфікації.