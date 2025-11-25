Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

ФІФА затвердила фінальний склад кошиків та формат жеребкування групового етапу Чемпіонату світу

Міжнародна федерація футболу офіційно постановила, що команди, які пройдуть на Мундіаль через матчі плей-оф (до цієї категорії зараз належить збірна України), автоматично потраплять до 4-го кошика.

Це означає, що у разі успішного проходження кваліфікації на Україну очікує дуже складна група, оскільки 4-й кошик складається з найслабших за рейтингом учасників, яким гарантовано потрапляння до груп з найсильнішими командами з 1-го кошика.

ФІФА затвердила суттєву зміну в процедурі жеребкування, впровадивши систему посіву, аналогічну тій, що використовується на тенісному турнірі Вімблдон.

Зміни покликані забезпечити, щоб найсильніші збірні грали між собою на пізніх стадіях змагання, підвищуючи інтерес до фінальних етапів турніру.