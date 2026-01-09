Соціальна платформа вперше покаже ігрові моменти чемпіонату світу наживо та відкриє вболівальникам доступ до ексклюзивного контенту.
ФІФА офіційно оголосила про стратегічне партнерство з платформою TikTok на чемпіонаті світу з футболу 2026 року. Про співпрацю повідомляє The Athletic.
У межах угоди відеофрагменти матчів майбутнього мундіалю транслюватимуться безпосередньо в застосунку TikTok у режимі реального часу. Основна мета проєкту — зробити перегляд футболу ближчим і зрозумілішим для глобальної аудиторії, а також залучити нових уболівальників до подій на полі.
Окрім прямих ігрових моментів, ФІФА надасть обмеженому колу контент-мейкерів спеціальний доступ до тренувань національних збірних і пресконференцій. За даними TikTok, користувачі, які переглядають спортивний контент у застосунку, на 42% частіше переходять до повних трансляцій матчів.
Також платформа стане джерелом практичної інформації для фанатів — зокрема щодо квитків на матчі чемпіонату світу. Для підвищення залученості будуть доступні інтерактивні ігрові елементи, включно з фільтрами та тематичними наклейками.
Раніше TikTok уже співпрацював із жіночою командою Burnley, жіночим чемпіонатом Європи, Клубним чемпіонатом світу, а також жіночою Суперлігою Бангладешу. Окрім футболу, платформа розширює свою присутність у спорті через партнерства з тенісним ATP Tour та гольф-турніром PGA Tour.