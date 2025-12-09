Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

По два коротких відпочинки для футболістів у кожному матчі чемпіонату світу.

ФІФА офіційно підтвердила, що на чемпіонаті світу 2026 року кожен матч включатиме по дві додаткові перерви для поповнення водного балансу гравців. Про це повідомив головний координатор турніру Маноло Субірія.

Кожна пауза триватиме по три хвилини і застосовуватиметься незалежно від погодних умов, місця або часу проведення гри.

Чемпіонат світу 2026 року відбудеться влітку наступного року у США, Канаді та Мексиці.

Турнір стартує 11 червня і завершиться фіналом 19 липня, участь візьмуть 48 національних команд.