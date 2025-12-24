Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Головний тренер національної команди наголосив на унікальній дисципліні та результативності 40-річного форварда.

Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес, у розмові з MARCA відверто відповів на питання, які все частіше лунають у футбольному середовищі: чому Кріштіану Роналду, попри солідний вік, продовжує виходити у стартовому складі національної команди.

За словами іспанського фахівця, статус Роналду як залізного гравця основи базується не на його минулих заслугах, а на актуальних цифрах та професійному ставленні. Мартінес підкреслив, що ефективність Кріштіану залишається на найвищому рівні.

"Маючи у своєму активі вражаючий показник забитих м’ячів за останній цикл матчів, Роналду доводить, що його інстинкт кілера у штрафному майданчику не згас. Його прагнення бути найкращим є заразливим. Коли ви дивитесь на його статистику, це не просто цифри, це реальна користь для команди", — зазначив тренер.

Окрім голів, Мартінес виділив тактичну роль капітана. Він зауважив, що Кріштіану демонструє виняткову дисципліну у позиційній грі. В системі Мартінеса, де Португалія намагається домінувати через володіння м’ячем та короткі паси, нападник повинен чітко тримати позицію, щоб звільняти зони для партнерів — і Роналду виконує це завдання зразково.

Тренер також звернув увагу на ментальний аспект. Навіть у 40 років Кріштіану приходить на тренування з голодом до перемог, ніби він юначок, що лише починає свій шлях. Ця енергія, за словами Мартінеса, мотивує все нове покоління португальських талантів.

Незважаючи на критику з боку експертів, які закликають давати більше шансів молодим форвардам, Роберто Мартінес залишається непохитним: поки Роналду забезпечує результат і демонструє такий рівень віддачі, він буде серцем португальської атаки.