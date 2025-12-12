Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Форвард Аль-Іттіхада підкреслив, що не відмовиться від виклику та має амбіції зіграти на світовій першості.

Нападник Аль-Іттіхаду Карім Бензема підтвердив, що готовий знову виступити за збірну Франції, якщо отримає виклик на чемпіонат світу 2026 року.

"Хто не хотів би зіграти на чемпіонаті світу? Усі хочуть грати на цьому турнірі. Я люблю футбол і змагання, тому, очевидно, якщо ви скажете мені поїхати до збірної Франції на чемпіонат світу, а я відмовлюся, то я буду брехуном. Якщо мене викликають, я приїжджаю та граю. Я маю амбіції.

Я люблю футбол та люблю перемагати. Я люблю вигравати трофеї. Для мене це найважливіше. Нині я зі своїм клубом. Якщо мене викличуть до збірної, я приїду і гратиму. Це все, що від мене потрібне", — сказав Карім.

37-річний нападник востаннє виходив на поле у складі національної команди в червні 2023 року.