Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Великі гроші.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно висловився про фінансову складову майбутнього чемпіонату світу. Його слова наводить Calcio a Finanza.

«Економічний вплив ЧС-2026 становитиме близько 80 мільярдів доларів. Це не ФІФА так стверджує, а Світова організація торгівлі. Мова про 825 тисяч робочих місць, більш ніж 20 мільярдів доларів у вигляді зарплат. Це вплине на три країни-господарки: США, Канаду і Мексику.

Це буде перший чемпіонат світу з футболу із 48 збірними – майже чвертю всіх збірних світу. 104 матчі пройдуть на 16 неймовірних стадіонах у трьох країнах. На стадіонах буде близько 7 мільйонів глядачів, близько 6 мільярдів людей у ​​всьому світі слідкуватимуть по телебаченню. Це як 104 супербоули за один місяць.

Чотири тижні тому розпочався перший етап продажу квитків, і ми отримали понад 500 мільйонів заявок. За майже 100-річну історію чемпіонатів світу з футболу ФІФА продала загалом близько 50 мільйонів квитків. Зараз за чотири тижні ми отримали еквівалент тисячі років історії чемпіонатів світу в плані заявок. Це показує, що люди хочуть бути на чемпіонаті світу, хочуть подорожувати та хочуть бути разом», – заявив Інфантіно.