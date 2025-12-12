Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Француз хоче повернутися до збірної.

Нападник саудівського Аль-Іттіхада Карім Бензема висловився про участь на чемпіонаті світу-2026. Його слова наводить L'Équipe.

«Всі хочуть зіграти на чемпіонаті світу. Я не виключення.

Я люблю футбол і змагання, тому, очевидно, якщо ви скажете мені поїхати до збірної Франції на чемпіонат світу, а я відмовлюся, тоді я буду брехуном. Якщо мене викликають, я приїжджаю та граю. В мене є амбіції.

Я люблю футбол та люблю перемагати. Люблю вигравати трофеї. Для мене це найважливіше. Якщо мене викличуть до збірної, я приїду і гратиму. Це все, що від мене потрібне», – сказав Бензема.

У 2015 році Бензем був відсторонений від матчів за збірну через скандал, пов'язаний з шантажем Матьє Вальбуена. 2021-го Карім знову почав грати за національну команду. 2022-го він оголосив про завершення кар'єри у збірній. Загалом Бензема відіграв за «Ле бле» 97 матчів та забив 37 голів.