Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Зірковий нападник планує візит до фізіотерапевта з унікальною репутацією, щоб пришвидшити відновлення після травми коліна.

33-річний форвард планує звернутися до відомого бразильського фізіотерапевта Едуардо Сантоса, щоб подолати наслідки хронічних травм і повернути оптимальну форму.

Невдовзі футболісту мають провести часткову артроскопічну меніскектомію лівого коліна. Щоб скоротити терміни реабілітації, Неймар консультуватиметься з Едуардо Сантосом, якого у футбольному світі називають "Доктор Чудо".

Цей фахівець славиться нетрадиційними методами та здатністю ставити гравців на ноги в рекордні строки. Саме він у 2015 році допоміг Давіду Луїсу відновитися за 10 днів замість прогнозованих двох місяців. Серед його клієнтів також були Халк, Оскар та Філіппе Коутінью.

Попри проблеми зі здоров’ям, кінцівку сезону в Бразилії Неймар провів феноменально. У останніх чотирьох матчах за рідний Сантосвін забив 5 голів включно з хет-триком у ворота Жувентуда та віддав один асист. Це дозволило команді виграти три фінальні поєдинки, посісти 12-те місце та уникнути вильоту.

"Якби не підтримка, я б не зіграв ці матчі через проблему з коліном. Мені потрібно відпочити, а потім нам зроблять операцію. Я не знаю щодо майбутнього, мені треба розслабитися. Звісно, мій пріоритет завжди належить Сантосу", — прокоментував ситуацію сам гравець, контракт якого спливає за кілька тижнів.

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті чітко дав зрозуміти:

"На Мундіаль поїдуть лише ті, хто готовий фізично на 100%. Це стосується не тільки Неймара, а й, наприклад, Вінісіуса. Якщо Вінісіус буде готовий на 90%, я викличу іншого гравця. Я оберу команду в травні. Якщо Неймар заслуговує на це і буде здоровим — він гратиме. Я нікому нічого не винен", — наголосив італійський наставник.