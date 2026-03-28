Керманич ще й сам не визначився, але має фаворита.
Луїс де ла Фуенте, Getty Images
28 березня 2026, 09:16
До лав національної збірної Іспанії на березневий міжнародний збір було викликано одразу чотири воротарі світового рівня: Жоана Гарсію з каталонської Барселони, Давіда Раю з лондонського Арсеналу, Унаї Сімона з баскського Атлетіка та Алекса Реміро з баскського Реала Сосьєдад.
Усі чотири виконавців також претендують і на потрапляння до заявки національної команди на чемпіонат світу-2026 цього літа.
А тренерському штабу на чолі з Луїсом де ла Фуенте відповідно доведеться обирати трьох найкращих серед них і, можливо, серед інших претендентів у країні.
І найважчим після цього буде обрати одного основного воротаря "фурії роха" на мундіаль.
"Я не можу сказати вам точно, хто саме має бути основним серед них, бо я впевнений у всіх чотирьох, яких викликали до складу на цей збір.
Вони чудові товариші по команді та чудові воротарі. Побачимо, що станеться до вівторка, і оцінимо ситуацію.
Справедливо, що сам по собі Унаї вже заслуговує на нашу довіру і йому не потрібно нічого доводити. Настане час, коли одному чи іншому з решти доведеться зіграти. Ця позиція вимагає іншого підходу.
У нас є ще троє воротарів, які є винятковими. У Англії, наприклад, кажуть, що Рая — найкращий у світі, але в Іспанії про нього не дуже питають", — заявив у останньому інтерв’ю де ла Фуенте.
Нагадаємо, що до останнього товариського матчу Іспанії проти Сербії напередодні був залучений Унаї Сімон.