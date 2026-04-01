Тренерський штаб Мірослава Коубека вивів чехів на мундіаль вперше з 2006 року та вдруге в історії.

Збірна Чехії переграла Данію у фіналі плейоф відбору до чемпіонату світу-2026, здобувши перемогу в серії пенальті після нічиєї 2:2 за підсумками основного та додаткового часу.

Чехи блискавично відкрили рахунок уже на 3-й хвилині — Шульц скористався помилкою оборони суперника та вивів свою команду вперед. Після цього гра перейшла у більш обережне русло, і Данія змогла відігратися лише у другому таймі: на 72-й хвилині відзначився Андерсен.

У додатковий час команди обмінялися голами. Спершу на 100-й хвилині Крейчі знову вивів Чехію вперед, але вже на 111-й хвилині Гег відновив рівновагу, перевівши матч у серію пенальті.

У післяматчевій лотереї більш холоднокровними виявилися чехи — вони реалізували три свої спроби, тоді як данці змогли забити лише один раз. У підсумку 3:1 у серії пенальті та історичний успіх для команди Мірослава Коубека.

Таким чином, збірна Чехії вперше з 2006 року пробилася на чемпіонат світу і вдруге у своїй історії зіграє на мундіалі. Данія ж зупинилася за крок від фінальної частини турніру, програвши у драматичному протистоянні.

Чехія — Данія 2:2 (3:1 — пен.)

Голи: Шульц, 3, Крейчі, 100 — Андерсен, 72, Гег, 111

Чехія: Коварж — Халоупек, Гранац, Крейчі — Цоуфал, Соучек, Даріда (Черв, 60), Зелени — Провод (Хитіл, 68), Шульц (Саділек, 112) — Шик (Хори, 91)

Данія: Германсен — Ба, Андерсен, Нельссон (Нергор, 60), Мехле — Юльманн (Гег, 106), Гейб'єрг — Ісаксен (Дреєр, 86), Фрогольдт (Еріксен, 72), Дамсгор (Єнсен, 115) — Гойлунн

Попередження: Зелени — Нельссон, Андерсен