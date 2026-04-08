Колишній капітан "Бундестім" занепокоєний результатами національної команди на великих турнірах та закликає до рішучих змін, щоб уникнути тривалої кризи.

Колишній захисник та капітан німецької збірної Філіпп Лам висловив стурбованість станом національної команди, яка після тріумфу на мундіалі 2014 року не демонструє переконливих результатів на великих турнірах.

"Італія вже відстала. Якщо в Німеччині не вживуть заходів, то ми будемо наступними", — цитує слова легендарного гравця англійське видання The Guardian. Лам підкреслив, що без системних реформ у підготовці молоді та зміні підходу до управління командою "Бундестім" ризикує втратити статус світового гранда.

Нагадаємо, що збірна Німеччини чотири рази ставала тріумфатором чемпіонатів світу. Перші три перемоги були здобуті у статусі збірної ФРН (1954, 1974 та 1990), а у 2014 році команда виграла кубок світу вже як об'єднана Німеччина. Збірна Італії також має у своєму активі чотири перемоги на головному футбольному форумі планети.