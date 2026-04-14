Досвідчений португальський тренер змінив Отто Аддо та готуватиме команду до турніру і матчів із Англією, Хорватією та Панамою.

Португальський фахівець Карлуш Кейруш призначений новим головним тренером збірної Гани. Про це повідомила пресслужба Ганська футбольна асоціація.

На цій посаді 73-річний наставник змінив Отто Аддо, якого було звільнено 31 березня.

Нагадаємо, що збірна Гани кваліфікувалася на чемпіонат світу з футболу 2026, де на груповому етапі зіграє проти збірної Англії, збірної Хорватії та збірної Панами.

Кейруш вважається одним із найдосвідченіших тренерів на рівні національних команд. У різні роки він очолював збірні Португалії (включаючи юнацькі U-17, U-20, U-16, U-18), Колумбії, Катару, Єгипту, Оману, Ірану, ПАР, Саудівської Аравії та ОАЕ.

На клубному рівні він працював із Реал Мадрид і Спортинг, а також був асистентом Алекс Фергюсон у Манчестер Юнайтед. Останнім місцем роботи Кейруша була збірна Оману, яку він очолював у 2025 році.

У межах підготовки до ЧС-2026 ганці проведуть два товариські матчі: проти збірної Мексики (22 травня) та збірної Уельсу (2 червня).